В рф начался штурм колонии, где захватили заложников

В рф начался штурм исправительной колонии (ИК-19), где неизвестные захватили заложников, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным Mash, на место выехала дополнительная бригада скорой помощи.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительной информации, "один из террористов ранен в плечо".

Добавим

Ранее росСМИ сообщали, что один из мужчин, захвативших ВК-19, предположительно одет в жилет с самодельным взрывным устройством.

"В руках он держит предмет, похожий на детонатор. Откуда в колонии могли взяться взрывоопасные и горючие вещества - неизвестно", - сообщали росСМИ.

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Напомним

В исправительной колонии №19 в волгоградской области рф произошел бунт. Нападавшие, которые, по сообщениям, называют себя членами "ИГИЛ", захватили заложников, убили одного сотрудника ФСИН и ранили нескольких других.