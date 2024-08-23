В рф начался штурм колонии, где захватили заложников
Киев • УНН
В исправительной колонии №19 в Волгоградской области рф произошел бунт. Нападавшие, которые называют себя членами «ИГИЛ», захватили заложников, убили одного сотрудника ФСИН и ранили нескольких других.
В рф начался штурм исправительной колонии (ИК-19), где неизвестные захватили заложников, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным Mash, на место выехала дополнительная бригада скорой помощи.
В свою очередь Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительной информации, "один из террористов ранен в плечо".
Добавим
Ранее росСМИ сообщали, что один из мужчин, захвативших ВК-19, предположительно одет в жилет с самодельным взрывным устройством.
"В руках он держит предмет, похожий на детонатор. Откуда в колонии могли взяться взрывоопасные и горючие вещества - неизвестно", - сообщали росСМИ.
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Напомним
В исправительной колонии №19 в волгоградской области рф произошел бунт. Нападавшие, которые, по сообщениям, называют себя членами "ИГИЛ", захватили заложников, убили одного сотрудника ФСИН и ранили нескольких других.