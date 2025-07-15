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У рф з’явився новий дрон-перехоплювач "Кинджал": що це за зброя

Київ • УНН

 • 3984 перегляди

російська компанія ASF-Innovations представила новий дрон "Кинджал" на виставці "Іннопром-2025" у єкатеринбурзі. Цей безпілотник призначений для знищення ворожих дронів тараном, має швидкість до 300 км/год та оснащений тепловізійним ІЧ-шукачем.

У рф з’явився новий дрон-перехоплювач "Кинджал": що це за зброя

російська компанія ASF-Innovations презентувала новий дрон "Кинджал". Його завдання — знищення ворожих безпілотників тараном. Оновлену зброю показали на виставці "Іннопром-2025" у єкатеринбурзі. Про це повідомляє Army Recognition, пише УНН.

Деталі

За словами розробників, "Кинджал" створений для ближнього перехоплення цілей на малих висотах. Максимальна швидкість апарата становить 300 км/год. У носовій частині встановлено тепловізійний ІЧ-шукач - це дає змогу дрону самостійно наводитися на ціль.

Росіяни заявляють, що нібито всі компоненти "Кинджала" були виготовлені російськими компаніями: рами й фюзеляж - ТОВ "Фармпласт", електродвигун - "Про-Технолоджі", гвинти - ТОВ "Вектор", а електроніка управління - "Крайт".

Дрон схожий на раніше презентований перехоплювач "Ялинка", який окупанти вже застосовують у зоні бойових дій. Це свідчить про те, що "Кинджал" може стати частиною комплексної системи російської ППО ближнього радіусу дії.

На думку аналітиків, попри презентації, жодна з російських платформ для перехоплення БПЛА поки що не пройшла масштабне бойове розгортання. Зокрема, в Україні вже налагоджено масове виробництво подібних дронів, а ось росія робить лише перші кроки.

Також презентація "Кинджала" вказує на прагнення Росії скоротити відставання в цій сфері та перейти від дослідних зразків до серійного виробництва.

У Пентагоні нова директива: докорінна перебудова і швидке розширення арсеналу дронів11.07.25, 20:39 • 8949 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Х-47М2 «Кинджал»
Україна
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