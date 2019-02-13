У РФ почався суд над ще чотирма українськими моряками

"Розгляд апеляції четвертої четвірки військовополонених українських моряків: Гриценко, Власюк, Драч, Зінченко почався", - повідомив адвокат у Facebook.

Раніше сьогодні Мосміськсуд визнав законним продовження до 24 квітня арешту чотирьом українським морякам - Богдану Небилиці, Юрію Без'язичному, Юрію Будзилу, Сергію Чулібі.

Напередодні, 12 лютого, суд в РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків. 7 лютого суд в Москві залишив під арештом чотирьох військовополонених моряків.