У РФ почався суд над ще чотирма українськими моряками
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Апеляційна інстанція Московського міського суду розпочала розгляд апеляційних скарг захисту на продовження строків тримання під вартою стосовно ще чотирьох військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Розгляд апеляції четвертої четвірки військовополонених українських моряків: Гриценко, Власюк, Драч, Зінченко почався", - повідомив адвокат у Facebook.
Раніше сьогодні Мосміськсуд визнав законним продовження до 24 квітня арешту чотирьом українським морякам - Богдану Небилиці, Юрію Без'язичному, Юрію Будзилу, Сергію Чулібі.
Напередодні, 12 лютого, суд в РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків. 7 лютого суд в Москві залишив під арештом чотирьох військовополонених моряків.