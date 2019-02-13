В РФ начался суд над еще четырьмя украинскими моряками
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Апелляционная инстанция Московского городского суда начала рассмотрение апелляционных жалоб защиты на продление сроков содержания под стражей в отношении еще четырех военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Рассмотрение апелляции четвертой четверки военнопленных украинских моряков Гриценко, Власюк, Драч, Зинченко началось", - сообщил адвокат в Facebook.
Ранее сегодня Мосгорсуд признал законным продление до 24 апреля ареста четырем украинским морякам - Богдану Небылице, Юрию Безъязычному, Юрий Будзылу, Сергею Чулибе.
Накануне, 12 февраля, суд в РФ оставил под стражей восемь украинских военнопленных моряков. 7 февраля суд в Москве оставил под арестом четырех военнопленных моряков.