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У рф планують створити 48 центрів виробництва безпілотників

У рф планують створити 48 центрів виробництва безпілотників

Київ • УНН

 • 39879 перегляди

У росії планують відкрити 48 центрів виробництва безпілотників протягом 10 років, зараз працює 15. путін поставив завдання вивести рф у світові лідери з безпілотників до 2030 року.

Близько 48 центрів виробництва безпілотників планується створити в росії протягом 10 років. Про це заявив російський диктатор володимир путін на нараді з питань розвитку безпілотної авіації, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Загалом у горизонті поточного десятиліття планується створити 48 таких центрів (виробництва безпілотників - ред.) Зараз їх уже 15, тож я думаю, що можна і більше створити. Зокрема, такі центри працюють у Москві, у Санкт-Петербурзі, у Новгородській, Рязанській, Сахалінській, Томській областях, у Пермському краї, у республіках Удмуртія і Татарстан, а також тут - у Самарській області", - сказав путін.

Крім того, він заявив, що необхідно кардинально прискорити розвиток галузі безпілотників у росії.

путін зазначив, що під час огляду центру виробництва безпілотників "Самара" йому доповіли, що, незважаючи на досягнуті загалом нібито хороші результати щодо цілої низки основних напрямків нацпроєктів у сфері безпілотних авіасистем (включно з регуляриторіком, нормативною базою), рух іде занадто повільно. А за деякими програмами через різке скорочення фінансування роботи повністю зупинено.

"Слід кардинально прискорити розвиток галузі. Відповідні рішення мають бути ухвалені якнайшвидше, всі ключові заходи мають бути забезпечені відповідним фінансуванням", - зазначив путін.

Також путін поставив завдання до 2030 року вивести рф у лідери за безпілотниками.

"До 2030 року росія має увійти до числа глобальних технологічних лідерів у сфері безпілотних авіаційних систем", - сказав путін.

Крім того, російський диктатор доручив уряду до кінця квітня 2025 року опрацювати питання дозволу польотів для дронів у тих російських регіонах, де це буде виправдано з погляду безпеки.

Доповнення

У грудні 2024 року завідувач лабораторії військових досліджень Андрій Кульчицький повідомляв, що росія збільшила виробництво ударних БПЛА, які використовує у війні проти України. Зокрема, щомісяця агресор виробляє близько 600 дронів-камікадзе типу "Shahed".

Також у грудні повідомлялося, що за останні шість місяців кількість атак російських безпілотників зросла з приблизно 400 у травні до понад 2400 у листопаді, згідно з підрахунками CNN, отриманими від збройних сил України. У грудні було завдано щонайменше 1700 ударів із використанням безпілотників.

CNN повідомляло, що завод "Алабуга" в Татарстані на півдні Росії значно збільшив виробництво іранських ударних і розвідувальних безпілотників, використовуючи низку китайських компонентів і набираючи дуже молоду, низькокваліфіковану робочу силу з російських підлітків і африканських жінок.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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