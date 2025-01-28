В рф планируют создать 48 центров производства беспилотников

Порядка 48 центров производства беспилотников планируется создать в россии в течение 10 лет. Об этом заявил росийский диктатор владимир путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров (производства беспилотников - ред.) Сейчас их уже 15, так что я думаю, что можно и больше создать. В том числе такие центры работают в москве, в санкт-петербурге, в новгородской, рязанской, сахалинской, томской областях, в пермском крае, в песпубликах удмуртия и татарстан, а также здесь - в самарской области", - сказал путин.

Кроме того, он заявил, что необходимо кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в россии.

путин отметил, что в ходе осмотра центра производства беспилотников "Самара" ему доложили, что, несмотря на достигнутые в целом якобы хорошие результаты по целому ряду основополагающих направлений нацпроектов в сфере беспилотных авиасистем (включая регуляриторику, нормативную базу), движение идет слишком медленно. А по некоторым программам из-за резкого сокращения финансирования работы полностью остановлены.

"Следует кардинально ускорить развитие отрасли. Соответствующие решения должны быть приняты как можно быстрее, все ключевые мероприятия должны быть обеспечены соответствующим финансированием", - указал путин.

Также путин поставил задачу к 2030 году вывести рф в лидеры по беспилотникам.

"К 2030 году россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем", - сказал путин.

Кроме того, российский диктатор поручил правительству к концу апреля 2025 года проработать вопрос разрешения полетов для дронов в тех российских регионах, где это будет оправдано с точки зрения безопасности.

Дополнение

В декабре 2024 года заведующий лабораторией военных исследований Андрей Кульчицкий сообщал, что россия увеличила производство ударных БПЛА, которые использует в войне против Украины. В частности, ежемесячно агрессор производит около 600 дронов-камикадзе типа "Shahed".

Также в декабре сообщалось, что за последние шесть месяцев количество атак российских беспилотников возросло с примерно 400 в мае до более 2400 в ноябре, согласно подсчетам CNN, полученным от вооруженных сил Украины. В декабре было нанесено не менее 1700 ударов с использованием беспилотников.

CNN сообщало, что завод "Алабуга" в Татарстане на юге россии значительно увеличил производство иранских ударных и разведывательных беспилотников, используя ряд китайских компонентов и набирая очень молодую, низкоквалифицированную рабочую силу из российских подростков и африканских женщин.