У рф не оминули візит Шольца, Драгі та Макрона до України: медведєв нахамив у "твіті"

Цитата

"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ", - написав зокрема медведєв.

"Користі – нуль (...) А годинник цокає…" - також написав він.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі уже в Києві, їхали нічним поїздом з Польщі.

ЗМІ також оприлюднили кадри з нічної поїздки до Києва у поїзді канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, де лідери ФРН та Італії жартували.

Після приїзду президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули у зруйнований російськими окупантами Ірпінь на Київщині.