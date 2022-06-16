У рф не оминули візит Шольца, Драгі та Макрона до України: медведєв нахамив у "твіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Заступник голови ради безпеки російської федерації та голова партії "єдина росія" дмитро медведєв відреагував на приїзд лідерів Німеччини, Італії та Франції, зневажливо висловившись у Twitter, передає УНН.
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"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ", - написав зокрема медведєв.
"Користі – нуль (...) А годинник цокає…" - також написав він.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі уже в Києві, їхали нічним поїздом з Польщі.
ЗМІ також оприлюднили кадри з нічної поїздки до Києва у поїзді канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, де лідери ФРН та Італії жартували.
Після приїзду президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули у зруйнований російськими окупантами Ірпінь на Київщині.