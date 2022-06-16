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Нові кадри з поїздки до Києва: Шольц і Драгі жартували про "гарніше" купе Макрона

Нові кадри з поїздки до Києва: Шольц і Драгі жартували про "гарніше" купе Макрона

Київ • УНН

 • 192990 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. ЗМІ оприлюднили нові кадри з нічної поїздки до Києва у поїзді канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, де лідери ФРН та Італії жартували. Відео оприлюднив журналіст Ханс фон дер Бурхарт, пише УНН.

Цитата

"Щойно з'явилися нові кадри нічної поїздки Шольца, Макрона та Драгі поїздом до Києва. Шольц і Драгі обговорюють, що купе Макрона набагато гарніше за їхнє, яке є більш "базовим". "З іншого боку, – жартує Драгі, – Макрон є "президентом Союзу", - підписав відео журналіст у Twitter.

New footage of Scholz, Macron and Draghi's night train ride to Kyiv just dropped.

Scholz and Draghi are discussing that Macron's train compartment is much nicer than theirs, which is more "basic."

"On the other hand," Draghi quips, Macron is "the President of the Union." pic.twitter.com/HGzsMlwHJx

— Hans von der Burchard (@vonderburchard) June 16, 2022

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоганніс 16 червня приїхали до Києва.

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