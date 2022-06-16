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19:03 • 15342 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 66402 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100587 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 79680 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 56677 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 75123 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф не обошли стороной визит Шольца, Драги и Макрона в Украину: медведев нахамил в "твите"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Заместитель председателя совета безопасности российской федерации и глава партии "единая россия" дмитрий медведев отреагировал на приезд лидеров Германии, Италии и Франции, пренебрежительно выразившись в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев", - написал медведев.

"Пользы – ноль (...) А часики тикают…" - также написал он.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги уже в Киеве, ехали ночным поездом из Польши.

СМИ также обнародовали кадры из ночной поездки в Киев в поезде канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, где лидеры ФРГ и Италии шутили. 

После приезда президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в разрушенный российскими оккупантами Ирпень.

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