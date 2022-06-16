В рф не обошли стороной визит Шольца, Драги и Макрона в Украину: медведев нахамил в "твите"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Заместитель председателя совета безопасности российской федерации и глава партии "единая россия" дмитрий медведев отреагировал на приезд лидеров Германии, Италии и Франции, пренебрежительно выразившись в Twitter, передает УНН.
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"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев", - написал медведев.
"Пользы – ноль (...) А часики тикают…" - также написал он.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги уже в Киеве, ехали ночным поездом из Польши.
СМИ также обнародовали кадры из ночной поездки в Киев в поезде канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, где лидеры ФРГ и Италии шутили.
После приезда президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в разрушенный российскими оккупантами Ирпень.