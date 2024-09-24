У рф хочуть запровадити покарання за "русофобію" для іноземців
Київ • УНН
Уряд рф підтримав пропозицію запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію" за кордоном. Під цим розуміють дискримінацію російських громадян іноземними посадовцями або заклики до неї.
Уряд росії підготував позитивний відгук на пропозицію запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію" для іноземців за кордоном. Під "русофобією" законодавці розуміють дискримінацію російських громадян іноземними посадовими особами чи публічні заклики до неї. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.
Деталі
У проекті йдеться також про те, що судити з таких статей російські суди можуть заочно, без присутності підсудних.
В уряді рф зробили зауваження щодо того, яке покарання пропонується запровадити за цією статтею. У нинішньому проекті іноземним особам, які будуть визнані винними, планується заборонити "займати певні посади або займатись певною діяльністю" в росії. У Кабміні вважають, що таке покарання буде важко реалізувати на практиці, оскільки йдеться про мешканців за кордоном.
Пропозиція запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію" вже піднімалась наприкінці минулого року. Тоді її підтримала урядова комісія із законопроектної діяльності. У проекті статті йдеться саме про дискримінацію громадян та постійних резидентів росії за кордоном. Покарання за "русофобію" на території росії не передбачається. Що може вважатися дискримінацією, також не пояснюється.
путін збільшив чисельність армії рф до 1,5 млн військових16.09.24, 14:53 • 12760 переглядiв