В рф хотят ввести наказание за "русофобию" для иностранцев

Правительство России подготовило положительный отзыв на предложение ввести уголовную ответственность за "русофобию" для иностранцев за рубежом. Под "русофобией" законодатели понимают дискриминацию российских граждан иностранными должностными лицами или публичные призывы к ней. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

В проекте говорится также о том, что судить по таким статьям российские суды могут заочно, без присутствия подсудимых.

В правительстве рф сделали замечания относительно того, какое наказание предлагается ввести по этой статье. В нынешнем проекте иностранным лицам, которые будут признаны виновными, планируется запретить "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" в россии. В Кабмине считают, что такое наказание будет трудно реализовать на практике, поскольку речь идет о жителях за рубежом.

Предложение ввести уголовную ответственность за "русофобию" уже поднималось в конце прошлого года. Тогда его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В проекте статьи говорится именно о дискриминации граждан и постоянных резидентов россии за рубежом. Наказание за "русофобию" на территории России не предусматривается. Что может считаться дискриминацией, также не объясняется.

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