В рф хотят ввести наказание за "русофобию" для иностранцев
Киев • УНН
Правительство рф поддержало предложение ввести уголовную ответственность за "русофобию" за рубежом. Под этим понимают дискриминацию российских граждан иностранными должностными лицами или призывы к ней.
Правительство России подготовило положительный отзыв на предложение ввести уголовную ответственность за "русофобию" для иностранцев за рубежом. Под "русофобией" законодатели понимают дискриминацию российских граждан иностранными должностными лицами или публичные призывы к ней. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
В проекте говорится также о том, что судить по таким статьям российские суды могут заочно, без присутствия подсудимых.
В правительстве рф сделали замечания относительно того, какое наказание предлагается ввести по этой статье. В нынешнем проекте иностранным лицам, которые будут признаны виновными, планируется запретить "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" в россии. В Кабмине считают, что такое наказание будет трудно реализовать на практике, поскольку речь идет о жителях за рубежом.
Предложение ввести уголовную ответственность за "русофобию" уже поднималось в конце прошлого года. Тогда его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В проекте статьи говорится именно о дискриминации граждан и постоянных резидентов россии за рубежом. Наказание за "русофобию" на территории России не предусматривается. Что может считаться дискриминацией, также не объясняется.
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