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15 березня, 19:03 • 126451 перегляди

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118117 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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У рф дрон врізався в багатоповерховий будинок: що відомо про інцидент

Київ • УНН

 • 101878 перегляди

У російському волгограді БпЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок. В місті зафіксовано щонайменше сім потужних вибухів, працює ППО.

У російському волгограді безпілотний літальний апарат врізався в один з багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними деталі події наразі залишаються неясними. Інформація про можливі постраждалих відсутня, оскільки офіційних повідомлень від правоохоронців чи медичних служб ще не надходило.

Нагадаємо

У волгограді та околицях зафіксовано щонайменше сім потужних вибухів, ППО працює по безпілотниках. Місцеві жителі повідомляють про яскраві спалахи та спрацювання автосигналізацій.

Серія нічних вибухів у волгограді: що відбувається біля нафтопереробного заводу15.02.25, 03:59 • 105134 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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