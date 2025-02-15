У рф дрон врізався в багатоповерховий будинок: що відомо про інцидент

У російському волгограді безпілотний літальний апарат врізався в один з багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними деталі події наразі залишаються неясними. Інформація про можливі постраждалих відсутня, оскільки офіційних повідомлень від правоохоронців чи медичних служб ще не надходило.

Нагадаємо

У волгограді та околицях зафіксовано щонайменше сім потужних вибухів, ППО працює по безпілотниках. Місцеві жителі повідомляють про яскраві спалахи та спрацювання автосигналізацій.

Серія нічних вибухів у волгограді: що відбувається біля нафтопереробного заводу