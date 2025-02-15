В рф дрон врезался в многоэтажный дом: что известно об инциденте
Киев • УНН
В российском волгограде БпЛА попал в жилой многоэтажный дом. В городе зафиксировано по меньшей мере семь мощных взрывов, работает ПВО.
В российском волгограде беспилотный летательный аппарат врезался в один из многоэтажных жилых домов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По предварительным данным детали происшествия пока остаются неясными. Информация о возможных пострадавших отсутствует, поскольку официальных сообщений от правоохранителей или медицинских служб еще не поступало.
Напомним
В волгограде и окрестностях зафиксировано по меньшей мере семь мощных взрывов, ПВО работает по беспилотникам. Местные жители сообщают о ярких вспышках и срабатывании автосигнализаций.
Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода15.02.25, 03:59 • 21864 просмотра