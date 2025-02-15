В рф дрон врезался в многоэтажный дом: что известно об инциденте

В российском волгограде беспилотный летательный аппарат врезался в один из многоэтажных жилых домов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По предварительным данным детали происшествия пока остаются неясными. Информация о возможных пострадавших отсутствует, поскольку официальных сообщений от правоохранителей или медицинских служб еще не поступало.

Напомним

В волгограде и окрестностях зафиксировано по меньшей мере семь мощных взрывов, ПВО работает по беспилотникам. Местные жители сообщают о ярких вспышках и срабатывании автосигнализаций.

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