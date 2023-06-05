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У районі "Азовсталі" в Маріуполі сильний вибух - радник мера

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі в районі "Азовсталі" прогримів сильний вибух, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.

У районі "Азовсталі" в Маріуполі сильний вибух - радник мера

Цитата

"У районі Азовсталі сильний вибух! Також зафіксовано роботу ППО! Деталі згодом", - написав Андрющенко.

Раніше

У Маріуполі в районі "Азовсталі" пролунало два потужних вибухи 26 травня.

Доповнення

Останнім часом у тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі часто лунають вибухи.

росія розуміє, що ЗСУ вже скоро перейдуть у контрнаступ, вказував мер міста Вадим Бойченко.

Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк і рити окопи.

На середину квітня, за даними Андрющенка, у Маріуполі та районі було зосереджено близько 25-30 тисяч російських військових.

Українські Національні Новини

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