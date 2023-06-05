В районе "Азовстали" в Мариуполе сильный взрыв - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе в районе "Азовстали" прогремел сильный взрыв, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"В районе Азовстали сильный взрыв! Также зафиксирована работа ПВО! Детали позже", - написал Андрющенко.
Ранее
В Мариуполе в районе "Азовстали" прогремело два мощных взрыва 26 мая.
Дополнение
В последнее время во временно занятом оккупантами Мариуполе часто раздаются взрывы.
россия понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление, указывал мэр города Вадим Бойченко.
Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь - Донецк и рыть окопы.
На середину апреля, по данным Андрющенко, в Мариуполе и районе было сосредоточено около 25-30 тысяч российских военных.