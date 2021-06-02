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У Раду внесли законопроект про легалізацію медичного канабісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5596 щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності, який також дозволить легалізувати медичні коноплі, повідомляє УНН.

У Раду внесли законопроект про легалізацію медичного канабісу

Деталі

Цей проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності зарєестровано у парламенті під № 5596 від 2 червня. Його ініціатори - група з 82 народних депутатів.

Наразі тексту законопроекту на сайті парламенту не оприлюднено.

Головним парламентським комітетом для розгляду законопроекту визначено комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Документ наразі передано на розгляд керівництву парламенту.

Коментарі нардепів та експертів

"Сьогодні зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу. Пацієнти з онкологією, епілепсію і низкою інших захворювань зможуть використовувати ліки на його основі для лікування і полегшення симптомів хвороби. Такі ліки можна буде виробляти в Україні. Дозволяється використовувати канабіс для наукових досліджень і розробок. Випуск ліків на основі каннабісу буде строго регулюватися", - розповіла про суть законопроекту одна із його ініціаторів, нардеп Юлія Гришина.

Експерти, що долучилися до розробки документу, зауважили, що законопроект визначає технічні коноплі зі складом ТГК до 0,2% як такі, що не є наркотичними речовинами. Відповідно, технічні коноплі стають звичайною сільськогосподарською культурою, що не підлягає квотуванню та ліцензуванню. Для українських аграріїв — це, як очікується, стане можливістю почати вирощувати цю культуру на рівні з європейськими виробниками, а для українського бізнесу — створювати різноманітну продукцію з них. 

Окрім цього, у разі ухвалення цього законопроекту українці, хворі на епілепсію, хворобу Паркінсона, онкологію тощо, отримають легальну можливість лікуватися медичним канабісом, а українські науковці разом із підприємцями — розробляти препарати на основі медичного канабісу і реалізовувати їх в Україні.

Що було раніше

Уряд України постановою № 324 від 7 квітня виключив зі списку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів деякі препарати на основі канабісу.

Історія питання

Організація Об’єднаних Націй у грудні 2020 року виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, таких як героїн.

США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування.

Поки що в Україні дозволено вирощувати технічні коноплі зі вмістом психоактивного компоненту ТГК до 0,08%. Для порівняння: у ЄС дозволений рівень ТГК у промислових коноплях становить 0,2%, у США, Канаді та Китаї — 0,3%.

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