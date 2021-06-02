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В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности, который также позволит легализовать медицинскую коноплю, сообщает УНН.

В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Детали

Этот проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности зарегестрирован в парламенте под № 5596 от 2 июня. Его инициаторы - группа из 82 народных депутатов.

На данный момент текст законопроекта на сайте парламента не обнародован.

Главным парламентским комитетом для рассмотрения законопроекта определен комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Документ на данный момент передан на рассмотрение руководству парламента.

Комментарии нардепов и экспертов

"Сегодня зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Пациенты с онкологией, эпилепсией и рядом других заболеваний смогут использовать лекарства на его основе для лечения и облегчения симптомов болезни. Такие лекарства можно будет производить в Украине. Разрешается использовать каннабис для научных исследований и разработок. Выпуск лекарств на основе каннабиса будет строго регулироваться", - рассказала о сути законопроекта одна из его инициаторов, нардеп Юлия Гришина.

Эксперты, которые присоединились к разработке документа, отметили, что законопроект определяет техническую коноплю с составом ТГК до 0,2% как такие, которые не являются наркотическими веществами. Соответственно, техническая конопля становятся обычной сельскохозяйственной культурой, не подлежащей квотированию и лицензированию. Для украинских аграриев - это, как ожидается, станет возможностью начать выращивать эту культуру наравне с европейскими производителями, а для украинского бизнеса - создавать разнообразную продукцию из нее.

Кроме этого, в случае принятия этого законопроекта украинцы, больные эпилепсией, болезнью Паркинсона, с онкологией и т.д., получат легальную возможность лечиться медицинским каннабисом, а украинские ученые вместе с предпринимателями - разрабатывать препараты на основе медицинского каннабиса и реализовывать их в Украине.

Что было ранее

Правительство Украины постановлением № 324 от 7 апреля исключило из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.

История вопроса

Организация Объединенных Наций в декабре 2020 года исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор рядом с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как героин.

США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.

На данный момент в Украине разрешено выращивать техническую коноплю с содержанием психоактивного компонента ТГК до 0,08%. Для сравнения: в ЕС разрешенный уровень ТГК в промышленной конопле составляет 0,2%, в США, Канаде и Китае - 0,3%.

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