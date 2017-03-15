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У Раді розпочалися збори коаліції

У Раді розпочалися збори коаліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Верховній Раді відбуваються збори коаліції, передає кореспондент УНН.

На початку зборів народний депутат Олег Ляшко заявив, що його фракція не буде брати у них участь.

Після його виступу за пропозицією нардепів Ігоря Гриніва та Максима Бурбака перед парламентарями розпочав виступ один з правоохоронців, який розповів свою версію інциденту з нардепом Володимиром Парасюком.

Нагадаємо, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.

Як повідомляв УНН, пленарне засідання Верховної Ради достроково закрили через те, що до зали завели невідомих, без попереднього погодження, що заборонено.

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