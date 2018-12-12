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У Путіна відповіли на прохання звільнити Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін 11 грудня в закритій частині засідання Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) на прохання звільнити українського політв’язня Олега Сенцова підкреслив "правовий аспект цієї справи". Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Путіна відповіли на прохання звільнити Сенцова

"Він саме звертав увагу на правовий аспект цієї справи і, що стосується Сенцова, він неодноразово свою позицію озвучував", - сказав представник Кремля.

Зазначається, що раніше член РПЛ, кінорежисер Олександр Сокуров попросив Путіна звільнити Сенцова. Як розповів голова РПЛ Михайло Федотов, президент пообіцяв подумати над тим, що можна в цьому напрямку зробити.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму.
У грудні 2016 року Путін щодо долі Сенцова зазначив: "Ми живемо в правовій державі, і питання такого роду, звичайно, повинні вирішуватися судовою системою ". При цьому за словами Путіна, Сенцов був засуджений "нема за творчість", а за те, що він "присвятив своє життя терористичної діяльності".

Як повідомляв УНН, у середу, 12 грудня, у Страсбургу відбудеться церемонія нагородження премією імені Сахарова "За свободу думки", яку у 2018 році Європарламент присвоїв українському режисеру Олегу Сенцову.

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