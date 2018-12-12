У Путина ответили на просьбу освободить Сенцова

"Он как раз обращал внимание на правовой аспект этого дела и, что касается Сенцова, он неоднократно свою позицию озвучивал", - сказал представитель Кремля.



Отмечается, что ранее член СПЧ, кинорежиссер Александр Сокуров попросил Путина освободить Сенцова. Как рассказал председатель СПЧ Михаил Федотов, президент пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать.



25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

В декабря 2016 года Путин о судьбе Сенцова отметил: "Мы живем в правовом государстве, и вопрос такого рода, конечно, должны решаться судебной системой". При этом, по словам Путина, Сенцов был осужден "не за творчество", а за то, что он "посвятил свою жизнь террористической деятельности".



Как сообщал УНН, в среду, 12 декабря, в Страсбурге состоится церемония награждения премией имени Сахарова "За свободу мысли", которую в 2018 году Европарламент присвоил украинскому режиссеру Олегу Сенцов.