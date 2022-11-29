У ПС ЗСУ назвали причину сьогоднішніх повітряних тривог

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«Повітряна тривога може бути оголошена в багатьох випадках. Є ймовірна загроза атак, наприклад, з морського напрямку… Є інформація, яка може містити такі дані, що є загроза ракетного удару балістичними ракетами… Сьогодні була загроза удару ракетним озброєнням, ймовірно, наземним. Тобто, була загроза застосування оперативно-тактичних комплексів», - розповів Ігнат.

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Сьогодні близько 12:40 була оголошена в усіх областях України повітряна тривога, окрім тимчасово окупованого Криму. Згодом "тривога" повторювалася, але у меншій кількості регіонів.

У минулу суботу, 26 листопада, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є інформація про нові ракетні удари "наступного тижня". Він не відкинув, що будуть блекаути, тому закликав українців зробити запаси продуктів.

27 листопада Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готує нові ракетні удари по Україні.