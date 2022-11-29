По всій Україні оголосили повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В усіх областях України оголосили повітряну тривогу, окрім тимчасово окупованого Криму, передає УНН.
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Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, зокрема, повідомляє про ракетну небезпеку.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав "не ігнорувати тривогу".
Доповнення
У минулу суботу, 26 листопада, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є інформація про нові ракетні удари "наступного тижня". Він не відкинув, що будуть блекаути, тому закликав українців зробити запаси продуктів.
27 листопада Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готує нові ракетні удари по Україні.