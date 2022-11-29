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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30377 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 64133 перегляди

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Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 100767 перегляди

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31 березня, 14:30 • 150917 перегляди

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31 березня, 12:29 • 175545 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 354330 перегляди

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Ексклюзив
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Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193991 перегляди

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По всій Україні оголосили повітряну тривогу

По всій Україні оголосили повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 1077017 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В усіх областях України оголосили повітряну тривогу, окрім тимчасово окупованого Криму, передає УНН.

Деталі

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, зокрема, повідомляє про ракетну небезпеку.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав "не ігнорувати тривогу".

Доповнення

У минулу суботу, 26 листопада, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є інформація про нові ракетні удари "наступного тижня". Він не відкинув, що будуть блекаути, тому закликав українців зробити запаси продуктів.

27 листопада Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готує нові ракетні удари по Україні.

Українські Національні Новини

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