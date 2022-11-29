По всей Украине объявили воздушную тревогу

ukru
19:57 • 21835 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 35769 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 78352 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 128433 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132586 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110051 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104063 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90659 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111046 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136267 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 88896 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 42079 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 83002 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 29064 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

15:36 • 23205 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229095 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259608 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197748 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203100 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238418 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 21805 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 88896 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116992 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119453 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126934 просмотра
Актуальное
По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Киев • УНН

 • 1077017 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, кроме временно оккупированного Крыма, передает УНН.

Детали

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в частности, сообщает о ракетной опасности.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал "не игнорировать тревогу".

Дополнение

В минувшую субботу, 26 ноября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах "на следующей неделе". Он не исключил, что будут блекауты, поэтому призвал украинцев сделать запасы продуктов.

27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы