По всей Украине объявили воздушную тревогу

Детали

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в частности, сообщает о ракетной опасности.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал "не игнорировать тревогу".

Дополнение

В минувшую субботу, 26 ноября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах "на следующей неделе". Он не исключил, что будут блекауты, поэтому призвал украинцев сделать запасы продуктов.

27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.