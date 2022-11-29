В ВС ВСУ назвали причину сегодняшних воздушных тревог

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«Воздушная тревога может быть объявлена ​​во многих случаях. Есть вероятная угроза атак, например, с морского направления… Есть информация, которая может содержать такие данные, что есть угроза ракетного удара баллистическими ракетами… Сегодня была угроза удара ракетным вооружением, вероятно, наземным. То есть была угроза применения оперативно-тактических комплексов», - рассказал Игнат.

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Сегодня около 12:40 была объявлена​​ во всех областях Украины воздушная тревога, кроме временно оккупированного Крыма. Позже "тревога" повторялась, но в меньшем количестве регионов.

В минувшую субботу, 26 ноября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах "на следующей неделе". Он не исключил, что будут блекауты, поэтому призвал украинцев сделать запасы продуктов.

27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.