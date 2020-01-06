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У представництві Президента заявили, що не було обмежень на в’їзд Dr. Alban в Україну

У представництві Президента заявили, що не було обмежень на в’їзд Dr. Alban в Україну

Київ • УНН

 • 20319 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Жодних обмежень щодо в’їзду на територію України громадянина Швеції Албана Юзома Нвапа, що виступає під сценічним ім’ям Dr. Alban, не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

"Щодо ситуації з громадянином Швеції Албана Юзома Нвапа, що виступає під сценічним ім’ям Dr. Alban, та деякими іншими іноземцями, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію Криму та планують свій в'їзд на підконтрольну територію України, то ми вже працюємо з правоохоронцями з цього питання. За наявною інформацією, яка є в розпорядженні ППУ в АР Крим щодо громадянина Швеції Албана Юзома Нвапа, повідомляємо наступне – жодних обмежень щодо його в’їзду на територію України не було", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили у ДПСУ, на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і Президент України.

Як повідомляв УНН, у новорічному шоу “Вечірній квартал” виступив шведський співак Dr. Alban, який виступав у Криму після анексії. Відео виступу Dr. Alban опубліковане в Facebook “Кварталу 95”.

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