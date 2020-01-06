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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114425 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119989 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118434 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136973 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108578 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109772 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109440 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132036 просмотра

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В представительстве Президента заявили, что не было ограничений на въезд Dr. Alban в Украину

В представительстве Президента заявили, что не было ограничений на въезд Dr. Alban в Украину

Киев  •  УНН

 • 20319 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Никаких ограничений въезда на территорию Украины гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа, выступающего под сценическим именем Dr. Alban, не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

"Что касается ситуации с гражданином Швеции Албаном Юзомом Нвапа, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями с этому вопросу. По имеющейся информации, имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа, сообщаем следующее - никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщили в ГПСУ, на решение пограничников по пропуску или непропуску людей не влияет никто, в том числе и Президент Украины.

Как сообщал УНН, в новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. Видео выступления Dr. Alban опубликовано в Facebook "Квартала 95".

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