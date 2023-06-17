У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку у Чернігівській та Полтавській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Полтавській та Чернігівській областях - ракетна небезпека. Про це повідомили у Повітряних силах України, передає УНН.
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"Увага! Ракетна небезпека Чернігівська, Полтавська області. Можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо
У низці областей оголошено повітряну тривогу. Як повідомили у Повітряних силах, на Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.