У Київській області працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА, сили ППО працюють по цілі, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі", - повідомили в Київській ОВА.
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Мешканців закликали перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - резюмували в ОВА.
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