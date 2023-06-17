В Киевской области работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БпЛА, силы ПВО работают по цели, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели", - сообщили в Киевской ОГА.
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Жителей призвали находиться в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - резюмировали в ОВА.
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