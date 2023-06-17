На північних околицях Києва зафіксовано рух БпЛА, можлива робота ППО - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На північних околицях Києва зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу, передає УНН із посиланням на КМВА.
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"На північних околицях Києва, в області зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу. Можлива робота ППО. При оголошенні повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки!" — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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У низці областей оголошено повітряну тривогу. Як повідомили у Повітряних силах, на Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.