На северных окраинах Киева зафиксировано движение БпЛА, возможна работа ПВО - КГВА

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"На северных окраинах Киева, в области зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа. Возможна работа ПВО. При объявлении воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности!" — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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Напомним

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, на Севере зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа.