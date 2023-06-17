На северных окраинах Киева зафиксировано движение БпЛА, возможна работа ПВО - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. На северных окраинах Киева зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа, передает УНН со ссылкой на КГВА.
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"На северных окраинах Киева, в области зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа. Возможна работа ПВО. При объявлении воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности!" — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
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Напомним
В ряде областей объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, на Севере зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа.