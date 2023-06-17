В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в Черниговской и Полтавской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Полтавской и Черниговской областях - ракетная опасность. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины, передает УНН.
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"Внимание! Ракетная опасность Черниговская, Полтавская области. Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении.
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Напомним
В ряде областей объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, на Севере зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа.