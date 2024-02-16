У Повітряних силах попереджають про балістику на Сумщині
Київ • УНН
Повітряні сили попередили про балістику, помічену в Сумській області.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про балістику в Сумській області та обстріл з курської області рф , пише УНН.
"Балістика на Сумщині!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Пізніше долали про обстріл Сумщини з курської обл., рф.
Сумщина: росіяни обстріляли сім громад області15.02.24, 23:42 • 26597 переглядiв
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Повітряна тривога оголошена у східних та південних областях.