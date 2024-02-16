У Повітряних силах попереджають про балістику на Сумщині

У Повітряних силах ЗСУ заявили про балістику в Сумській області та обстріл з курської області рф , пише УНН.

"Балістика на Сумщині!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Пізніше долали про обстріл Сумщини з курської обл., рф.

Сумщина: росіяни обстріляли сім громад області

Доповнення

Повітряна тривога оголошена у східних та південних областях.