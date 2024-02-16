В Воздушных силах предупреждают о баллистике на Сумщине

Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии

Зеленский начал переговоры с канцлером Германии Шольцем. Обсудят дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической, финансовой и безопасностной сферах, а также сотрудничество между странами и путь Украины к вступлению в ЕС и НАТО.