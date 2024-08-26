У Повітряних силах попередили про рух чергових ударних БПЛА: що відомо
Київ • УНН
Виявлено рух груп ударних безпілотників у напрямку Київщини, Черкащини, Полтавщини та Сумщини. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу атак БПЛА, включаючи "Шахеди", в різних регіонах України.
Виявлено рух груп ударних безпілотників у напрямку Київщини, на півночі Черкащини, на Полтавщині курсом на захід та на Сумщині курсом на північ, попередили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, рух ударних БПЛА зафіксовано:
1. Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, курсом на Васильків.
2. БпЛА на півночі Черкащини.
4. "Шахед" на сході Полтавщини курсом на захід.
5. "Шахед" на півдні Сумщини курсом на північ.
У низці областей досі триває повітряна тривога.
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