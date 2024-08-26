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У Повітряних силах попередили про рух чергових ударних БПЛА: що відомо

У Повітряних силах попередили про рух чергових ударних БПЛА: що відомо

Київ • УНН

 • 18622 перегляди

Виявлено рух груп ударних безпілотників у напрямку Київщини, Черкащини, Полтавщини та Сумщини. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу атак БПЛА, включаючи "Шахеди", в різних регіонах України.

Виявлено рух груп ударних безпілотників у напрямку Київщини, на півночі Черкащини, на Полтавщині курсом на захід та на Сумщині курсом на північ, попередили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН

Деталі

За даними ПС ЗСУ, рух ударних БПЛА зафіксовано:

1. Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, курсом на Васильків.

2. БпЛА на півночі Черкащини.

4. "Шахед" на сході Полтавщини курсом на захід.

5. "Шахед" на півдні Сумщини курсом на північ.

У низці областей досі триває повітряна тривога. 

Зеленський заявив про один з найбільших ударів рф: "Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів"26.08.24, 12:41 • 18467 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина

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