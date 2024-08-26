В Воздушных силах предупредили о движении очередных ударных БПЛА: что известно

Обнаружено движение групп ударных беспилотников в направлении Киевской области, на севере Черкасской области, на Полтавщине курсом на запад и на Сумщине курсом на север, предупредили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, движение ударных БПЛА зафиксировано:

1. Несколько групп ударных БпЛА на Киевщине, курсом на Васильков.

2. БпЛА на севере Черкасской области.

4. «Шахед» на востоке Полтавщины курсом на запад.

5. «Шахед» на юге Сумщины курсом на север.

В ряде областей до сих пор продолжается воздушная тревога.

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