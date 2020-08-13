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У посольство Білорусі у Києві під час акції кинули фаєр

У посольство Білорусі у Києві під час акції кинули фаєр

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Один з активістів кинув фаєр у посольство Республіки Білорусь у Києві, де проходить акція на підтримку білоруського народу, передає кореспондент УНН.

Так, один з активістів запалив фаєр та кинув його на ґанок посольства Білорусі в Києві.

Також учасники акції активно палили червоні димові шашки. Поліція, намагаючись цьому перешкодити, наштовхнулася на агресію з боку протестувальників.

Додамо, як йдеться у повідомленні Amnesty International Ukraine у Facebook, в акції беруть участь більш ніж сотня людей.

"Більше сотні людей сьогодні разом із нами під Посольством республіки Білорусь на знак солідарності з журналіст(к)ами, мирними протестувальниками/-цями та активіст(к)ами з Білорусі! Міліцейське насильство в Білорусі має негайно припинитися!" - йдеться в повідомленні організаторів.

Як повідомляв УНН, сьогодні під посольством Республіки Білорусь у Києві проходить акція на підтримку білоруського народу. Організатором значилася Amnesty International Ukraine.

Нагадаємо, 10 серпня під посольством Білорусі в Києві пройшла акція протесту "Живи Білорусь". Активісти виступали проти результатів виборів президента Білорусі. Під час акції протесту виникли сутички із правоохоронцями, стало відомо про затримання двох активістів. Згодом стало відомо, що звільненому з РФ у межах обміну Олександру Кольченку присудили 40 годин виправних робіт через участь в акції протесту під білоруським посольством.

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