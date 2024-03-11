У Португалії пройшли дострокові парламентські вибори
Київ • УНН
У Португалії 10 березня відбулися дострокові парламентські вибори, на яких, згідно з попередніми результатами, праві партії були близькі до перемоги і поклали край багаторічному домінуванню соціалістів.
У Португалії праві партії близькі до того, щоб перемогти парламентських виборах та припинити багаторічне домінування соціалістів у політичному житті країни. Про це свідчать попередні результати голосування на парламентських виборах, що відбулися в неділю, 10 березня, пишуть португальські ЗМІ, передає УНН.
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За даними португальських ЗМІ, після опрацювання 75% бюлетенів перше місце посідає права коаліція "Демократичний альянс" з 31,36% голосів, соціалісти йдуть другим — 28,84% голосів.
На третьому місці знаходиться ультраправа партія "Досить!", яка набрала останнім часом популярності. Йдеться про Chega, за яку проголосувало 19,3% виборців. Інші учасники виборів виявилися далеко позаду.
ЗМІ зазначають, що такі результати свідчать про "поворот праворуч" Португалії через вісім років перебування при владі соціалістів на чолі з прем'єром Антоніу Коштою.
Вибори було призначено у листопаді минулого року після відставки прем'єра Кошти. Він виявився причетним до корупційного розслідування, після якого були скликані дострокові вибори.
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