В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

В Португалии правые партии близки к тому, чтобы победить парламентских выборах и прекратить многолетнее доминирование социалистов в политической жизни страны. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 10 марта, пишут португальские СМИ, передает УНН.

Детали

По данным португальских СМИ, после обработки 75% бюллетеней первое место занимает правая коалиция "Демократический альянс" с 31,36% голосов, социалисты идут вторым - 28,84% голосов.

На третьем месте находится ультраправая партия "Достаточно!", которая набрала в последнее время популярности. Речь идет о Chega, за которую проголосовало 19,3% избирателей. Остальные участники выборов оказались далеко позади.

СМИ отмечают, что такие результаты свидетельствуют о "повороте вправо" Португалии спустя восемь лет пребывания у власти социалистов во главе с премьером Антониу Коштой.

Выборы были назначены в ноябре прошлого года после отставки премьера Кошты. Он оказался причастным к коррупционному расследованию, после которого были созваны досрочные выборы.

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