У порту Греції стався вибух на судні: постраждали четверо моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У порту Іракліон на Криті стався вибух в машинному відділенні порома Blue Horizon, в результаті чого поранення отримали четверо моряків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.
"У понеділок вранці четверо моряків отримали поранення в результаті вибуху в машинному відділенні порома Blue Horizon, який стоїть в порту Іракліон на Криті", - пише видання.
Повідомляється, що постраждалі, один з яких, як повідомляється, знаходиться у важкому стані, були переведені в міську університетську лікарню.
Влада порту заявили, що початкові дані свідчать про те, що причиною аварії був насос двигуна.
"Команди адміністрації порту вже почали розслідування, щоб з'ясувати, як саме стався вибух. Безсумнівно, це сталося в районі машинного відділення, і, за нашими оцінками, вибухнув насос", - сказав керівник адміністрації порту Іракліон.
Човен, що належить Blue Star Ferries, прибула в порт близько 6 години ранку в понеділок. Відзначається, що корабель місткістю 1488 осіб не мав на борту пасажирів.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту міста Бейрута, столиці Лівану, сталися вибухи. Причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.
Кількість загиблих після вибуху в столиці Лівану перевищила 200 осіб, з них один - українець.