В порту Греции произошел взрыв на судне: пострадали четверо моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В порту Ираклиона на Крите произошел взрыв в машинном отделении парома Blue Horizon, в результате чего ранения получили четверо моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
“В понедельник утром четверо моряков получили ранения в результате взрыва в машинном отделении парома Blue Horizon, который стоит в порту Ираклиона на Крите”, — пишет издание.
Сообщается, что пострадавшие, один из которых, как сообщается, находится в тяжелом состоянии, были переведены в городскую университетскую больницу.
Власти порта заявили, что первоначальные данные свидетельствуют о том, что причиной аварии был насос двигателя.
“Команды администрации порта уже начали расследование, чтобы выяснить, как именно произошел взрыв. Несомненно, это произошло в районе машинного отделения, и, по нашим оценкам, взорвался насос”, — сказал руководитель администрации порта Ираклиона.
Лодка, принадлежащая Blue Star Ferries, прибыла в порт около 6 часов утра в понедельник. Отмечается, что корабль вместимостью 1488 человек не имел на борту пассажиров.
Напомним, вечером 4 августа в порту города Бейрута, столицы Ливана, произошли взрывы. Причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.
Количество погибших после взрыва в столице Ливана превысило 200 человек, из них один — украинец.