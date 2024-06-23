У порт Маріуполя знову зайшов танкер
Київ • УНН
російський танкер зайшов у порт Маріуполя, можливо, для дозаправки суден, що перевозять крилаті ракети "Калібр", або для зберігання палива після ударів по російських нафтобазах.
У порту Маріуполя помітили вже третій російський танкер за кілька днів. Така активність може бути пов'язана з пусками "Калібрів" з акваторії Азовського моря. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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За словами Андрющенка, до порту Маріуполя заходив танкер класу вантажності до 1000 тон нафтопродуктів
Знову танкер на вході в порт. Зранку не було в акваторії порту, проте ввечорі вже на рейді в напряму на вхід до порту
За його словами, за такий період часу (ніч-день) танкер міг дістатися до порту Азов (ростов-на-дону), ейська, а за певних умов навіть тимчасово окупованої Керчі. Він висунув дві гіпотези щодо такого руху.
Перша - з огляду на удари по нафтобазам та місцям зберігання палива, росіяни вирішили розкласти яйця по різних кошиках розділити місця зберігання на більшу кількість. Друга - з огляду на те, що носії калібрів досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреб заправки. Тому, готують наш порт для такого швидкого заходу вночі. Встигнуть протягом темної доби легко. Спіймати буде важко
Нагадаємо
російські війська активно використовують порти тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська для вивезення награбованого майна з окупованих територій.
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