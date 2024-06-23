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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В порт Мариуполя снова зашел танкер

В порт Мариуполя снова зашел танкер

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 08:18  •  10848 просмотра

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российский танкер зашел в порт Мариуполя, возможно, для дозаправки судов, перевозящих крылатые ракеты "Калибр", или для хранения топлива после ударов по российским нефтебазам.

В порту Мариуполя заметили уже третий российский танкер за несколько дней. Такая активность может быть связана с пусками "Калибров" из акватории Азовского моря. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

По словам Андрющенко, в порт Мариуполя заходил танкер класса грузоподъемности до 1000 тонн нефтепродуктов

Снова танкер на входе в порт. утром не было в акватории порта, однако вечером уже на рейде в направлении на вход в порт

- пишет Андрющенко.

По его словам, за такой период времени (ночь-день) танкер мог добраться до порта Азов (ростов-на-дону), эйска, а при определенных условиях даже временно оккупированной Керчи. Он выдвинул две гипотезы о таком движении.

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Первая-учитывая удары по нефтебазам и местам хранения топлива, россияне решили разложить яйца по разным корзинам разделить места хранения на большее количество. Вторая-учитывая то, что носители Калибров до сих пор не в портах Азова, а скрываются стоянками на рейде в канале, рано или поздно возникнет потребность заправки. Поэтому, готовят наш порт для такого быстрого захода ночью. Успеют в течение темных суток легко. Поймать будет трудно

- добавил он.

Напомним

российские войска активно используют порты временно оккупированных Мариуполя и Бердянска для вывоза награбленного имущества с оккупированных территорий.

В оккупированном Мариуполе "прилетело" в место базирования оккупантов и ПВО: что известно22 июня 2024, 12:16 • 23000 просмотров

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