У понеділок Верховний Суд розгляне позов Суркісів щодо "Приватбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У понеділок, 16 березня, в 11:00 Палата Верховного Суду розгляне справи за позовом братів Суркісів проти НБУ щодо їх пов'язаності із колишніми власниками "Приватбанку". Про це із посиланням на власні джерела повідомляє ZN.UA, передає УНН.
Зазначається, що раніше НБУ визнав братів Суркісів пов'язаними із Ігорем Коломойським особами і під час націоналізації конвертував їх кошти в акції банку.
"Пов'язаність Суркісів з Коломойським очевидна для всіх, крім українських суддів. Саме тому справа опинилася у Верховному Суді України", - уточнює видання.
І додає, що під процедуру націоналізації потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн, "завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на країну".
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Нагадаємо як раніше інформували ЗМІ, позов братів Суркісів проти Петра Порошенка в Лондонський міжнародний арбітраж може мати суттєві наслідки, зокрема для судових справ з ексвласниками націоналізованого "Приватбанку".
Також нагадаємо, нещодавно, Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса у рамках перевірки щодо запобігання відмиванню доходів.