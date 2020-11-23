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У Полтаві представників ДВК запідозрили у фальсифікації протоколів

У Полтаві представників ДВК запідозрили у фальсифікації протоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Полтаві члени Подільської районної ТВК запідозрили представників ДВК № 531197 у фальсифікації протоколів через те, що ті занадто швидко порахували голоси. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“Заступник голови Подільської районної у м. Полтава ТВК відмовився приймати документацію у членів ДВК ВД №531197 (Полтава, вул. Сакко, 19-А), мотивуючи це тим, що члени ДВК занадто швидко порахували голоси, відтак, могли порушити процедуру підрахунку. Через це члени комісії вирішили відправити представників ДВК на повторний підрахунок голосів. Члени дільничної комісії протестували проти такого рішення, намагаючись переконати колег з ТВК”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у суперечку втрутилися представники кандидата на посаду Полтавського міського голови Олександра Мамая. Пізніше до приміщення районної ТВК прибув і сам політик. Під час суперечок у приміщенні Подільської районної ТВК присутні зламали письмовий стіл.

Нагадаємо, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. За результатами перших екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”. За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів становила майже 30%.

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