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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 27872 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107365 просмотра

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В Полтаве представителей УИК заподозрили в фальсификации протоколов

В Полтаве представителей УИК заподозрили в фальсификации протоколов

Киев  •  УНН

 • 11472 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Полтаве члены Подольской районной ТИК заподозрили представителей УИК № 531197 в фальсификации протоколов из-за того, что те слишком быстро посчитали голоса. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

“Заместитель председателя Подольской районной в г. Полтава ТИК отказался принимать документацию у членов УИК ИУ №531197 (Полтава, ул. Сакко, 19-А), мотивируя это тем, что члены УИК слишком быстро посчитали голоса, поэтому, могли нарушить процедуру подсчета. Поэтому члены комиссии решили отправить представителей УИК на повторный подсчет голосов. Члены участковой комиссии протестовали против такого решения, пытаясь убедить коллег из ТИК”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в спор вмешались представители кандидата на должность Полтавского городского головы Александра Мамая. Позже в помещение районной ТИК прибыл и сам политик. Во время споров в помещении Подольской районной ТИК присутствующие сломали стол.

Напомним, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”. По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%.

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