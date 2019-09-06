У польському місті відкрили пам’ятник львівським пілотам
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У польському місті Лудзь урочисто відкрито пам’ятник Львівським пілотам, котрі захищали небо над цим містом у вересні 1939 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польске Радіо.
Як наголосила мер Лудзі Ганна Здановська, після завершення Другої світової війни героїчна боротьба львівських пілотів була забутою.
Депутат міської ради Матеуш Валясек додав, що пілоти воювали проти німців від перших днів війни і були значною підтримкою для Армії “Лудзь”, яка тоді не мала підрозділу авіації:
“161-ша та 162-га ескадра захищали місто Лудзь від першого вересня. П’ятого вересня вони збили вісім німецьких літаків. А варто сказати, що пілоти літали застарілими винищувачами — Р-11, та навіть — Р-7”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заробітчани з початку року перерахували в Україну понад 100 млрд грн
У виданні нагадали, що у 2012 році одне з кругових перехресть в Лудзі названо іменем Львівських пілотів.
Нагадаємо, Зеленського просять перетворити крейсер “Україна” на музей.