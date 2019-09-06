В польском городе открыли памятник львовским пилотам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В польском городе Лодзь торжественно открыт памятник львовским пилотам, которые защищали небо над этим городом в сентябре 1939 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Как отметила мэр Лодзя Анна Здановская, после окончания Второй мировой войны героическая борьба львовских пилотов была забытой.
Депутат городского совета Матеуш Валясек добавил, что пилоты воевали против немцев с первых дней войны и были в значительной поддержкой для Армии “Лодзя”, которая тогда не имела подразделения авиации:
“161-я и 162-я эскадра защищали город Лодзь с первого сентября. Пятого сентября они сбили восемь немецких самолетов. А стоит сказать, что пилоты летали устаревшими истребителями — Р-11, и даже — Р-7”.
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В издании напомнили, что в 2012 году один из круговых перекрестков в Лодзе назвали именем Львовских пилотов.
Напомним, Зеленского просят превратить крейсер “Украина” в музей.