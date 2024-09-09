У Польщі знешкодили групу диверсантів, пов'язаних з білоруськими та російськими спецслужбами

У Польщі було знешкоджено групу пов'язаних із білоруськими та російськими спецслужбами диверсантів, метою яких було вимагання інформації, індивідуальний та інституційний шантаж і фактична кібервійна, заявив у понеділок міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Він пояснив, що йдеться про компанії, пов'язані зі сферою безпеки, пише УНН з посиланням на PAP.

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У понеділок під час пресконференції польський міністр зазначив, що лише за перші шість місяців 2024 року "було зареєстровано понад 400 тис. інцидентів, пов'язаних з кібератаками", і спецслужби вжили близько 100 тис. дій, пов'язаними з ідентифікацією тих, що фактично вказували на атаки. "Це свідчить про річне зростання (інцидентів - ред.) на 100%" – сказав він та додав, що "за весь 2023 рік було зареєстровано 370 тис. інцидентів".

Гавковський підкреслив, що "польські спецслужби діють з повною відповідальністю, щоб запобігти різним видам інцидентів вже на рівні їх виявлення".

"Останніми днями завдяки співпраці спецслужб, пов'язаних з міністром-координатором служб, і служб, задіяних у Міністерстві цифровізації, вдалося розбити групу диверсантів, яка мала конкретні цілі в Польщі та діяла з конкретного місця - повідомив польський міністр.

За його словами, "метою операцій білоруських та російських спецслужб у сфері кібербезпеки в Польщі було вимагання інформації, індивідуальний та інституційний шантаж, а також фактична кібервійна". "Це почалося з "Полади", яка була частиною ширшої оперативної гри служб, перед якими стояло завдання розробити вектори проникнення в інші польські установи – на рівні місцевого самоврядування та на рівні державних компаній, які пов'язані зі сферою безпеки", - сказав міністр цифровізації Польщі.

Він запевнив, що "всі ці установи були поінформовані службами"."Вони включені в оперативне провадження, але оперативна мета, яку ставили перед собою супротивники, тобто проникнути, вимагати дані, а потім шантажувати – була зупинена", – сказав Гавковський.

Він пояснив, що метою атак був намір паралізувати політичну, військову та економічну сфери держави.

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