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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше обезвредили группу диверсантов, связанных с белорусскими и российскими спецслужбами

В Польше обезвредили группу диверсантов, связанных с белорусскими и российскими спецслужбами

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 12:59  •  5354 просмотра

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Польские спецслужбы разоблачили группу диверсантов, связанных с белорусскими и российскими спецслужбами. Целью операций было вымогательство информации, шантаж и кибервойна против польских учреждений и компаний.

В Польше была обезврежена группа связанных с белорусскими и российскими спецслужбами диверсантов, целью которых было вымогательство информации, индивидуальный и институциональный шантаж и фактическая кибервойна, заявил в понедельник министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Он пояснил, что речь идет о компаниях, связанных со сферой безопасности, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

В понедельник во время пресс-конференции польский министр отметил, что только за первые шесть месяцев 2024 года "было зарегистрировано более 400 тыс. инцидентов, связанных с кибератаками", и спецслужбы приняли около 100 тыс. действий, связанных с идентификацией тех, что фактически указывали на атаки. "Это свидетельствует о годовом росте (инцидентов - ред.) на 100%", - сказал он и добавил, что "за весь 2023 год было зарегистрировано 370 тыс. инцидентов".

Гавковский подчеркнул, что "польские спецслужбы действуют с полной ответственностью, чтобы предотвратить различные виды инцидентов уже на уровне их обнаружения".

В последние дни благодаря сотрудничеству спецслужб, связанных с министром-координатором служб, и служб, задействованных в Министерстве цифровизации, удалось разбить группу диверсантов, которая имела конкретные цели в Польше и действовала из конкретного места

- сообщил польский министр.

По его словам, "целью операций белорусских и российских спецслужб в сфере кибербезопасности в Польше было вымогательство информации, индивидуальный и институциональный шантаж, а также фактическая кибервойна". "Это началось с "Полады", которая была частью более широкой оперативной игры служб, перед которыми стояла задача разработать векторы проникновения в другие польские учреждения - на уровне местного самоуправления и на уровне государственных компаний, связанных со сферой безопасности", - сказал министр цифровизации Польши.

Он заверил, что "все эти учреждения были проинформированы службами". "Они включены в оперативное производство, но оперативная цель, которую ставили перед собой противники, то есть проникнуть, требовать данные, а затем шантажировать - была остановлена", - сказал Гавковский.

Он пояснил, что целью атак было намерение парализовать политическую, военную и экономическую сферы государства.

У Німеччині звинуватили російську військову розвідку в кібератаках на ЄС та НАТО9 сентября 2024, 09:44 • 8771 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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